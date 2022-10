Batterij van elektrische bus vat vuur bij bussenbouwer VDL

De brandweer moest donderdagochtend tussenkomen op de site van bussenbouwer VDL langs de Vloedstraat in Beveren bij Roeselare. Daar stond een elektrische bus in brand na een probleem met de batterij. “De bedrijfsbrandweer heeft erg goed werk geleverd, waardoor het voor ons gemakkelijker was om het vuur te blussen.”

Werknemers van bussenbouwer VDL uit Beveren merkten donderdagochtend omstreeks 11 uur een brandje aan de bovenkant van een van de elektrische bussen die er gemaakt wordt op. Het brandje ontstond door een probleem met de batterij van de bus, die zich bovenaan het voertuig bevindt. De werknemers reden onmiddellijk het vervoer uit het bedrijfsgebouw en startten met het koelen van de batterij.

“De bedrijfsbrandweer zorgde er ook voor dat de bus geparkeerd werd ver weg van andere gebouwen of voorwerpen. Een uitstekende reactie die er ook voor zorgde dat de opdracht voor ons gemakkelijker was”, aldus brandweerofficier Rob Nachtergaele.

De brandweer snelde ter plaatse. Het brandje, dat inmiddels al onder controle was dankzij de bedrijfsbrandweer, kon snel geblust worden. “Wij hebben het batterijpakket geopend, de batterij gedemonteerd en daarna in een dompelcontainer gelegd. De schade aan de bus bleef uiteindelijk beperkt tot de omgeving van de batterij. Mits een nieuwe batterij kan de bus gewoon terug verder.”