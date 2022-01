Basisschool De Negensprong in Bovekerke geëvacueerd na rookontwikkeling in kelder

Door een rookontwikkeling in de kelder van basisschool De Negensprong in Bovekerke bij Koekelare moesten maandagochtend alle 126 leerlingen geëvacueerd worden. Ze konden tijdelijk in de nabije kerk terecht om wat op te warmen. De oorzaak lag bij een defecte chauffageketel. “De leerlingen vonden het best spannend maar alles verliep rustig”, zegt directeur Joeri Uyttenhove (43).

Het was even na 10 uur toen een van de juffen van de school merkte dat er iets loos was in de kelder. “Er kwam wat lawaai uit de kelder en een kwartier later merkte de juf rook op”, legt directeur Joeri Uyttenhove uit. Hij is 6 jaar directeur in De Negensprong. “We zijn meteen in actie geschoten. Alle 126 leerlingen, zes leerkrachten en twee toezichthouders werden geëvacueerd. We legden dit op een rustige manier uit zodat er nooit paniek was. Iedereen verzamelde zoals de procedure voorschrijft op de voorzien plaatsen, zoals voor de school. Omdat het door de wind erg koud was besloten we de sleutel van de kerk te gaan vragen. Die ligt vlakbij de school. Daar konden de leerlingen gaan opwarmen.”

Defecte mazoutbrander

Terwijl het schoolpersoneel de evacuatie in goeie banen leidde kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Naast de politie kwamen verschillende brandweerposten aangesneld. “Bij aankomst was iedereen perfect geëvacueerd”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Een dikke pluim voor het personeel van de school hier in Bovekerke. In de kelder konden we het probleem lokaliseren bij de mazoutbrander. Die was oververhit geraakt en dat leidde tot een rookontwikkeling. Na ventilatie kon alles veilig verklaard worden. De mazoutbrander werd buiten dienst gesteld. Daarna hebben we de kinderen op een speelse manier in de kerk gaan uitleggen wat er gebeurde. De kinderen vonden het best spannend.”

De lange rij kinderen kon onder begeleiding van brandweer en politie na een uur terug naar hun school. Er volgden vele ‘dankjewels’ van de enthousiaste kinderen.

Facebookbericht voor ouders

Voor de school was de reële situatie uiteindelijk een perfecte brandoefening. “Dergelijke oefeningen met evacuaties houden we meermaals en binnenkort stond er nog eentje op het programma”, zegt directeur Joeri. “Dat hebben we nu wel gehad. We zijn blij dat alles perfect verlopen is. We hebben meteen ook een bericht op Facebook gezet om zo het snelst alle ouders te kunnen bereiken om geen paniek te creëren. We kunnen momenteel ook blijven lesgeven hier. Een van de twee ketels is buiten dienst maar de andere werkt nog. Het zal misschien iets kouder zijn op school nu maar we hebben nog verwarming. De defecte ketel wordt snel nagezien.”

Nog voor de middag was de rust volledig teruggekeerd in de school en de omgeving. (JH)