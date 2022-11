Badhuis in Menen moet even de deuren sluiten door brand in nabijliggende hoogspanningscabine

Woensdagmiddag brak brand uit in een hoogspanningscabine in de Sluizenkaai. Niemand raakte gewond, maar het stedelijk zwembad moest wel de deuren sluiten.

Het waren medewerkers van het Badhuis die kort voor 12 uur alarm sloegen. “Toen de elektriciteit plots uitviel, zijn we zelf naar de cabine gaan kijken”, liet één van de medewerkers weten. “Al snel merkten we dat er rook uit de cabine kwam en hebben we de hulpdiensten verwittigd. Doordat er geen elektriciteit meer was, moesten ook alle zwemmers het zwembad verlaten.”

De brandweer kreeg, samen met enkele mensen van Fluvius, de zaak snel onder controle. “Het gaat om een soort van transformator die verhit is geraakt en is gesmolten”, klonk het in een reactie. “De cabine schakelde automatisch uit en van een echte brand is er nooit sprake geweest. Natuurlijk was er wel rook en een intense geur, waardoor we het lokaal hebben moeten verluchten.”

Volgens het stadsbestuur is de sluiting van het zwembad van tijdelijke aard. Morgen, donderdag, zouden waterratten er opnieuw baantjes kunnen trekken.