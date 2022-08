Automobiliste rijdt rokende wagen weg van tankstation in Komen

Donderdagmiddag kwam er plots veel rook van onder de motorkap van een voertuig tijdens het tanken langs de Werviksesteenweg. Dankzij de koelbloedige reactie van de chauffeur kon een klein drama worden vermeden. Niemand raakte gewond.

Maude Walquemanne bekomt nog steeds van de schrik nadat de brandweer het grote materiaal ter plaatse stuurde. “Samen met mijn moeder waren we nog boodschappen gaan doen in Ploegsteert, toen we besloten te tanken in Komen centrum. Bij het plaatsnemen naast de pomp meldde een andere klant plots dat er rook van onder de motorkap kwam.”

In een reflex sprong Maude opnieuw achter het stuur en reed ze weg. “Ik kon maar aan één ding denken: weg van het tankstation”, gaat ze verder. “Enkele meter verder kon ik mijn auto aan de kant van de weg zetten, met een dikke rooksliert die me volgde. De brandweer was ondertussen al verwittigd en onderweg.”

Snel onder controle

De hulpdiensten namen geen enkel risico en stuurden zowel eenheden van de zone Wapi als de zone Westhoek ter plaatse. “Van een echte brandhaard was geen sprake dus hadden we de situatie snel onder controle,” liet de officier ter plaatse weten. “We vernamen dat de mensen op vakantie waren geweest met hun wagen en in extreme temperaturen terecht zijn gekomen. Misschien is er op die manier ergens een olielek ontstaan, en heeft dat vandaag voor heel wat rook gezorgd. Zekerheid is er niet, maar we zijn blij dat er geen gewonden zijn gevallen. De wagen is ook niet onherstelbaar beschadigd, dus het eindigt met een positieve noot.”

Tijdens de interventie werd een rijstrook van de Werviksesteenweg afgesloten. Het bracht matige hinder met zich mee.