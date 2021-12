Autobatterij vat tijdens sleutelen even vuur in garage in Kortemark

De brandweer van Kortemark moest dinsdagavond rond 22 uur uitrukken naar de Hogestraat in Werken waar een melding binnen gekomen was van een brand.

De brand situeerde zich in het stuk van de Hogestraat dat het dichtst bij het centrum ligt. Een man was er bezig in de garage van zijn woning aan het sleutelen aan een voertuig. Daarbij stopte hij een nieuwe batterij in de wagen maar tijdens het koppelen vatte de bedrading ervan plots vuur.

Geen schade

Daarop belde hij de brandweer. Ook politiezone Polder kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen maar uiteindelijk bleek er weinig aan de hand te zijn. “De man knipte de draden van de batterij door waardoor het vuurtje vanzelf doofde”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde.

“Wij kwamen nog ter plaatse maar moesten niet meer ingrijpen.” De politie stelde vast dat er ook niemand gewond was geraakt en er op de batterij na geen schade is.

(JH)