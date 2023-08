Auto vat vuur op oprit woning in Ieper: “Ik begrijp niet hoe dit kon gebeuren”

Een auto die geparkeerd stond op een oprit in een Ieperse wijk werd maandag vernield door een brand. De eigenaar was aangeslagen, maar liep geen verwondingen op.

Een jongeman parkeerde maandagochtend zijn rode Opel Corsa turbo op de oprit aan zijn woning in de wijk van de Belletstraat in Ieper. Plots vatte de voorkant van het voertuig vuur. De omwonenden begonnen zelf te blussen in afwachting van de komst van Brandweer Westhoek, die werd opgeroepen rond 10.15 uur. De brand was snel geblust, maar de wagen liep zware schade op. De brandweer kon wel verhinderen dat de vlammen oversloegen op de naburige tuinomheining en woning.

“Ik begrrijp niet hoe dit kon gebeuren”, reageerde de jongeman aangeslagen. “Ik was een tiental minuten terug thuis van een sollicitatiegesprek en dan gebeurde het. Ik volgde een opleiding garage en heb zelf veel gewerkt aan deze wagen.”