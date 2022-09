Auto vat vuur op Balkonrotonde

Maandagmorgen even over half elf merkte de bestuurder van een personenwagen die op de Koning Albert I-laan in de richting van Brugge reed dat er hevige rook uit zijn motor kwam.

Op de Balkonrotonde viel de wagen stil. Met een vijftal poederblussers van omstaanders kon de brand onder de motorkap geblust worden. De toegesnelde brandweer deed de rest.

Door het voorval was de rotonde deels versperd. Dat zorgde voor vertraagd verkeer in de richting van Brugge. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch defect. Niemand raakte gewond.