Auto vat vuur langs Brugsesteenweg in Roeselare

De brandweer van Roeselare moest maandagavond omstreeks 21 uur tussenkomen langs de Brugsesteenweg in Roeselare waar op de parking van hamburgerrestaurant McDonald’s een Volvo in brand stond.

Een jongeman uit Staden had zijn auto langs de achterzijde van het restaurant geparkeerd en was samen met enkele vrienden naar binnen gestapt. Even later sloegen er vlammen van onder de motorkap van de Volvo.

De brandweer van Roeselare snelde onmiddellijk ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De brandweer kon echter niet voorkomen dat de wagen, die twee weken geleden nog maar gekeurd was, grote schade opliep. Onder andere het motorgedeelte en de voorruit van de Volvo zijn zwaar beschadigd.

De brandweer en politie onderzochten of de brand mogelijks aangestoken werd, maar niets deed vermoeden dat dat het geval zou zijn. De brand ontstond hoogstwaarschijnlijk door een technisch probleem.