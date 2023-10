Auto vat vuur in Pittem: zaakvoerder Texaco kan brand blussen

Maandagmiddag kwam er omstreeks 16.30 uur een abrupt einde aan een testrit met een Mercedes. Een medewerker van een garage merkte in de Lichterveldestraat in Pittem dat er aan de achterzijde van de wagen een brand was ontstaan. Dankzij de snelle hulp van Danny Desutter, zaakvoerder van Texaco, bleef de schade uiteindelijk vrij beperkt.

Een medewerker van een Pittemse garage maakte maandagmiddag een testritje. Op enkele honderden meter van de garage merkte de man dat er aan de achterzijde van het voertuig een brand was ontstaan. De roetfilter van het voertuig was oververhit geraakt waardoor het materiaal er rond vuur vatte. Stukjes van de auto kwamen zo los en belandden op het wegdek.

Vuur geblust

De bestuurder merkte de brand gelukkig snel op en parkeerde de wagen langs de Lichterveldestraat, op de terrein van het tankstation Texaco. De man probeerde met de brandblusser in de auto het vuurtje te blussen, maar merkte dat het met de brandblusser alleen niet zou lukken. “Ik was vlakbij aan het werk. De man sloeg alarm, waarna ik snel een grotere brandblusser nam”, aldus Danny Desutter, zaakvoerder van Texaco. Hij kreeg het vuurtje uiteindelijk vlug onder controle.

Nog herstelbaar?

Ondertussen was ook de brandweer toegesneld. Die moest uiteindelijk nog nauwelijks ingrijpen. De schade aan de wagen is groot, maar bleef beperkt tot de achterzijde van het voertuig. “Wellicht kan de auto nog hersteld worden”, aldus de medewerker van de garage.