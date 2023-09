Auto vat vuur in Kortrijkse Jan Breydellaan

Zaterdagavond vatte een personenwagen vuur in de Jan Breydellaan in Kortrijk. Het was rond 19 uur zaterdagavond dat een chauffeur van een kleine personenwagen brand opmerkte aan de motor van zijn voertuig.

Hij kon zich op de hoek van de Jan Breydellaan en het Sint-Jansplein aan de kant plaatsen en probeerde een bluspoging uit te voeren, tevergeefs. De toegesnelde brandweer kon niet verhinderen dat de voorkant van het voertuig vernield werd door de brand.

Accidenteel

Volgens de aanwezige brandweerofficier zou de brand accidenteel ontstaan zijn. Niemand werd gewond en na het takelen van de wagen werd de straat opnieuw vrijgegeven.