Auto vat vuur in Beernem

Maandagmorgen even over 9 uur parkeerde de bestuurster van een personenwagen haar auto in de Reigerlostraat in Beernem en ging een woning binnen.

Toen de bewoner enkele minuten later buiten kwam om de post op te halen merkte hij dat de wagen in brand stond. Ze verwittigden meteen de brandweer. Die had de vlammen snel onder controle maar kon niet verhinderen dat het motorcompartiment volledig uitbrandde.

De auto is dan ook rijp voor de sloop. Door de bluswerken was de straat richting Beernem afgesloten voor het autoverkeer. Er was beurtelings verkeer, daar zorgde de politie voor. Vermoedelijk ligt een technisch defect aan de basis van de brand. Niemand raakte gewond.