Auto van muzikant Johan Sabbe uit Zedelgem brandt uit bij duinenbrand in De Haan: “Hoorden de ramen van auto’s exploderen”

Bij de felle duinenbrand in De Haan gisteren brandde ook de auto van Johan Sabbe, zanger van de band Studio Banaal, volledig uit. “We zaten nog maar twintig minuten op het strand toen mijn vrouw een brandgeur merkte, gevolgd door knallen van wat nadien exploderende autoramen bleken.”

Buschauffeur en muzikant Johan Sabbe trok gisteren met zijn echtgenote Sophie Chupin voor een dagje naar zee. De Zedelgemnaar – die tot voor kort jarenlang in Brugge woonde en zanger is bij de band Studio Banaal – zocht op de snikhete dag wat verkoeling op het strand van het gehucht Vosseslag bij De Haan.

“We hadden ons nog maar twintig minuutjes geïnstalleerd op het strand, het zal rond 13:00 geweest zijn denk ik, toen mijn vrouw zei dat ze een sterke brandgeur waarnam”, vertelt Johan.

Knallen

“Niet lang daarna zagen we rookpluimen die steeds donkerder werden, ook vanuit de richting van waar onze auto geparkeerd stond. En dan hoorden we ook zware knallen. Pas later begrepen we dat dit geluid afkomstig was van door de hitte exploderende autoramen. We gingen dus kijken wat er aan de hand was maar moesten van de massaal aanwezige politie- en hulpdiensten op geruimte afstand blijven.”

© gf

“Ik zag de uitgebrande auto’s staan. Aanvankelijk herkende ik mijn eigen auto niet maar doordat ik wist waar die geparkeerd stond, namelijk naast een grote pick-up truck, begreep ik dat mijn auto er ook bij was. Dat was toch echt wel behoorlijk schrikken. Gelukkig zaten er geen echt waardevolle voorwerpen in de auto; enkel een microstatief en een sjaaltje.”

Pas 10.000 kilometer op de teller

“En ik heb een omnium-verzekering voor mijn auto, een Citroën C5 aircross van net geen twee jaar oud en nog maar tienduizend kilometer op de teller. Ik zal dus alles wel netjes terug betaald krijgen maar het is toch een ongemak en vooral erg schrikken om je auto daar zo uitgebrand te zien staan.”

Johan verwittigde zijn broer, die hem en zijn vrouw dan ook kwam ophalen in De Haan om hen thuis te brengen. “Het was eigenlijk pas ‘s avonds dat ik dan door de hulpdiensten werd gecontacteerd om mijn wagen van dicht te komen bekijken; eerder mochten we er nite bij”, vertelt Johan.

“Ik zal hierdoor niet laten om op warme dagen met mijn auto naar zee te rijden; maar ik zal die wel niet meer parkeren bij zo’n duinenstrook of andere dorre begroeing die makkelijk vuur kan vatten.”

(PDV)