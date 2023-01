Auto gaat in vlammen op op de A11 in Dudzele

Woensdagmorgen even over 6 uur merkte de bestuurder van een personenwagen, die in de richting van het binnenland reed, dat zijn wagen begon te roken. Net voorbij de Roskambrug kon hij zijn voertuig op de pechstrook parkeren, maar toen sloegen de vlammen al van onder de motorkap. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen en de hulpdiensten verwittigen.

Bij aankomst van de brandweer stond de wagen met een LPG-installatie reeds in lichterlaaie. Het blussen verliep vlot, maar de auto – een Volvo V40 – kon niet meer gered worden. Hij brandde volledig uit.

Door de brandende wagen en de bluswerken was één rijstrook richting het binnenland afgesloten voor het verkeer. De verkeershinder bleef wel beperkt.