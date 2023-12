Afgelopen nacht heeft in de Wandelaarstraat in Zeebrugge een auto vuur gevat. Het voertuig brandde volledig uit.

Omstreeks 4 uur werd de brandende auto opgemerkt. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de wagen reeds in lichterlaaie. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg op andere voertuigen maar de auto is rijp voor de sloop. Hoe de wagen juist vuur vatte, is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart.