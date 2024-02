Donderdagavond even voor 18 uur vatte een wagen vuur in Dalehof in Oostkamp.

Toen bewoners van het woonerf de vlammen opmerkten, was de auto al zo goed als verloren. Bij aankomst van de brandweer, waarvan de kazerne op slechts 200 meter gelegen is, was er geen blussen meer aan. De wagen, een Peugeot, brandde volledig uit. De oorzaak van de brand dient bij een technisch probleem ter hoogte van de motor gezocht. Niemand raakte gewond.