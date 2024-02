In de Sint-Michielsestraat in Oostkamp merkte de bestuurder van een kleine personenauto deze voormiddag dat zijn wagen begon te roken. Hij kon zijn wagen veilig verlaten en belde de hulpdiensten.

Bij aankomst stond de wagen reeds in lichterlaaie en was er geen redden meer aan. De wagen brandde zo goed als volledig uit.

De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch defect. Door de brandende auto en de bluswerken was de Sint-Michielsestraat in beide richtingen volledig afgesloten.