Auto en carport in de as in Brugge

Rond 6 uur dinsdagmorgen is in de Verse Vaartstraat in Koolkerke-Brugge brand uitgebroken aan een auto die onder een carport van een woonhuis geparkeerd stond.

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen reeds uit de wagen en de carport. De huizen konden gevrijwaard worden, al liepen de zijgevels wat schade op.

De brandweer had het vuur snel geblust, maar zowel de carport als de wagen gingen volledig in de vlammen op. Niemand raakte gewond. Hoogst waarschijnlijk is een technisch defect aan de wagen de oorzaak van de brand. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen.