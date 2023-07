Auto brandt volledig uit tijdens testrit in Izegem

Iets na 17 uur vatte een auto tijdens het rijden vuur in de Dirk Martenslaan in Izegem. Een garagist was er de wagen aan het testen, omdat hij de wagen verkocht had aan een klant. Door de brand is de schade aan de wagen echter aanzienlijk. De wagen is dan ook rijp voor de schroothoop. Vooral de brandweer zat wat verveeld met de situatie. Door de gesloten centrumbrug konden ze niet snel ter plaatse raken om de auto te blussen.

De bestuurder merkte dat er plots rook vanonder het dashboard kwam. Daarop liet hij de auto tot stilstand komen en stapte uit. Het alarm ging af en het werd al snel erger. De auto vatte vuur, maar gelukkig waren er geen gewonden of andere schade.

Gesloten centrumbrug

“We konden niet snel bij de brand zijn omdat wij van thuis moesten komen en de kazerne is moeilijk bereikbaar door de gesloten centrumbrug”, klinkt het bij de brandweer. “Ook het verkeer stropte hier meteen op wat het moeilijk maakt. We waren wel aanwezig binnen de tijdslimiet, maar we hadden hier eerder kunnen zijn zonder omwegen.”

“Behalve de auto is er geen verdere schade in de omgeving, maar de auto zal wel verloren zijn. Al bij al hebben we de auto snel kunnen blussen eens we ter plaatse waren.”

De bestuurder van de auto, een garagist, had die auto nog maar net een week eerder verkocht aan een klant en betreurt vooral dat hij de klant nu niet tijdig van zijn nieuwe wagen kan voorzien. (RV/BF)