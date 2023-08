Auto brandt volledig uit in Wervik, ook schade aan twee rijwoningen: parket voert onderzoek

Op de hoek van de Briekhoek- en Kasteelstraat in Wervik brandde woensdagnacht omstreeks 3 uur een auto met Franse nummerplaat volledig uit. Het voertuig stond in lichterlaaie. Twee woningen op het einde van de Briekhoekstraat liepen schade op. Buurtbewoners vermoeden dat het gaat om opzettelijke brandstichting.

De eigenaars van de auto wonen in een flat op de hoek van de Briekhoek- en Kasteelstraat. Het gaat om Fransen die beschikken over twee auto’s. Ze zijn momenteel op vakantie. Eén van hun twee wagens stond onder de carport. Om een onbekende reden liep de auto achteruit en belandde op straat. Een voorbijganger merkte dat de auto in brand stond.

Door de felle vlammen en de hitte werd het rolluik van een rijwoning volledig vernield. Bij de buren is er een hoge en smalle ruit naast de voordeur vernield. Een andere buur kon nog net zijn auto verplaatsen. De banden en airbags van de auto ontploften en dat zorgde voor een hels lawaai.

Afrekening?

Politie en brandweer kwamen ter plaatse. Buurtbewoners hebben een vermoeden dat het gaat om een afrekening. “Er gebeuren hier al een tijdlang louche zaken”, klinkt het. “Enkele weken geleden stond het hier vol met auto’s met een Franse nummerplaat. Het is ook al eens gebeurd dat men stond te bonken op de voordeur. Niet meer normaal.”

De politie deed donderdagvoormiddag een buurtonderzoek. (EDB)