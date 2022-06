Auto brandt volledig uit in Lodewijk de Raetlaan in Izegem

In de Lodewijk de Raetlaan in Izegem brandde dinsdagmorgen even na 11 uur een personenwagen volledig uit.

De bestuurder kwam naar verluidt net van de garage, toen andere weggebruikers er hem attent op maakten dat zijn voertuig, een Ford Focus, had vuurgevat. De man kon de brandende wagen nog tot stilstand brengen langs de kant van de weg en veilig ontkomen.

Bluspogingen, ook door mensen die toesnelden met brandblussers, mochten niet baten. In korte tijd stond de wagen volledig in brand. De brandweerpost Izegem snelde ter plaatse met een drietal voertuigen en kreeg het vuur snel onder controle.

Door de brand was de Lodewijk de Raetlaan plaatselijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer.