Auto brandt volledig uit in de Waregemsestraat in Harelbeke

Dinsdagvoormiddag brak brand uit in het motorcompartiment van een wagen in de Waregemsestraat in Harelbeke. Niemand raakte gewond, maar de auto zelf is klaar voor de schroothoop.

Het was de chauffeur zelf die rond 11.30 uur de hulpdiensten had verwittigd. Hij merkte op hoe een lampje op het dashboard bleef knipperen, waarop er rook vanonder de motorkap kwam. In de Waregemsestraat kwam zijn auto tot stilstand, waarop duidelijk werd dat geen hulp meer kon baten. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel het vuur nog doven, maar van de wagen zelf bleef enkel een smeulend karkas over. “Het gaat hier om alle waarschijnlijkheid om een technisch mankement, met de bekende gevolgen”, liet de officier ter plaatse optekenen.

De chauffeur zat op het moment van de feiten alleen in de wagen en kwam er met de schrik van af. De Waregemsestraat werd een tijd lang voor het verkeer afgesloten al bracht dat amper hinder met zich mee.