Auto brandt uit op E17 in Aalbeke, bestuurder ongedeerd

Vrijdagavond brak brand uit in een personenwagen op de E17 in Aalbeke. Niemand raakte gewond, maar het voertuig viel helemaal ten prooi aan het vuur. Het verkeer in de richting van Antwerpen ondervond een tijdlang hinder door het incident.

Het was de bestuurder zelf, een dertiger uit het Franse Roubaix, die kort voor 20 uur de hulpdiensten verwittigde. “Hij merkte op hoe zijn voertuig begon te roken wanneer hij de Frans-Belgische grens voorbijreed”, klonk het bij de brandweerofficier ter plaatse.

Compleet uitgebrand

“Net voor de verkeerswisselaar met de E403, in de richting van Antwerpen, begon het voertuig hevig te roken en plaatste de chauffeur zijn wagen in de berm. In geen tijd stond de auto in lichterlaaie.”

“In een tijdspanne van slechts enkele minuten werd het voertuig compleet door de vlammen verteerd. De bestuurder zelf kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar van zijn voertuig zelf blijft weinig over.”

Rechterrijstrook tijdlang afgesloten

“Ook de berm kreeg er stevig van langs, wat meteen duidelijk maakt hoe hevig het vuur tekeerging. Wat de oorzaak van de brand is, kunnen we nu nog niet zeggen. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.”

Tijdens de blus- en takelwerken werd de rechterrijstrook van de E17 een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Dat bracht de nodige hinder met zich mee.