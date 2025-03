Asbestbrand Brugge: Perimeter wordt ingeperkt na analyse

Op basis van metingen en analyses in het volledige gebied kan de perimeter rond het fietsenbedrijf dat zaterdagavond is uitgebrand in Brugge, worden ingeperkt. Enkel de zone het dichtst bij de brandhaard blijft binnen de perimeter. Daar is duidelijk sprake van neergedaalde asbestdeeltjes.

De site het dichtst bij de brandhaard wordt voorlopig niet vrijgegeven tot ze gesaneerd is. Daar blijven ook de strengste maatregelen van kracht. De sanering wordt opgevolgd door de stad.

Op de rest van het grondgebied zijn er voornamelijk roetdeeltjes neergedaald die maar in zeer kleine mate elementen van asbest kunnen bevatten. “Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Het blijft wel belangrijk om de nodige voorzorgen te nemen bij het verwijderen van de gevonden roetdeeltjes”, klinkt het. De roetdeeltjes die hier gevonden worden, mogen weggespoeld worden naar de riool. Grote stukken mogen opgeraapt worden en in de vuilniszak gegooid worden. Nadien was je best de handen. Wie twijfels of vragen heeft, kan contact opnemen met het callcenter van de stad via 050 44 80 80.

Het gebouw dat door de brand werd getroffen, wordt maandag op een veilige manier gesloopt. “Dat zal gebeuren met de nodige voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De Bevrijdingslaan blijft tot nader order afgesloten voor het verkeer.

Inwoners die hun auto nog willen laten afspoelen of asbesthoudend materiaal willen inleveren, kunnen daarvoor terecht ter hoogte van de gevangenis. De locatie is maandag geopend van 9 tot 18 uur.