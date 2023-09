Appartementsgebouw in Oostende even ontruimd door rookontwikkeling

Een appartementsgebouw in de Torhoutsesteenweg in Oostende is woensdagavond even ontruimd voor rookontwikkeling in de trappenhal. De brandweer ging meteen op zoek naar een brandhaard.

Kort voor 18 uur kreeg de brandweer de melding dat er brand ontstaan was in een appartementsgebouw in de Torhoutsesteenweg, tussen het Mac Leodplein en de Leffingestraat. Het waren bewoners van het gebouw die de brandweer verwittigden nadat ze rookontwikkeling hadden opgemerkt. De brandweer snelde meteen ter plaatse en schaalde vrijwel meteen bij aankomst op.

“Toen we aankwamen, merkten we inderdaad meteen rookontwikkeling op in de trappenhal van het gebouw”, zegt luitenant Roemer Vanhoutte van Hulpverleningszone 1. “Het was niet meteen duidelijk waar de rookontwikkeling vandaag kwam en dus gingen we op zoek naar een eventuele brandhaard. Ondertussen vroegen we een ploeg in bijstand.”

De mensen in het gebouw werden meteen geëvacueerd. “Onze ladderwagen heeft meteen een swipe uitgevoerd langs de buitenzijde van het gebouw”, vervolgt de brandweerluitenant. “Daaruit bleek dat er op de zesde en op de vierde verdieping nog mensen aanwezig waren in de appartementen. Via de traphal konden die uiteindelijk geëvacueerd worden.”

Regenwaterpomp

Uiteindelijk werd de oorzaak van de rookontwikkeling snel ontdekt. “Het ging om de thermische beveiliging van een regenwaterpomp die gesmolten bleek te zijn. Daardoor is de motor en het plastieken omhulsel beginnen roken. Door de rook was er even paniek in het gebouw. Uiteindelijk bleef de schade vrij beperkt tot de regenwaterpomp zelf. Een ambulance kwam ter plaatse voor een eventuele check-up van de geëvacueerden”, aldus Vanhoutte.

De lokale politie van Oostende kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. Gezien het uur was het vrij druk op de Torhoutsesteenweg en dus ontstond er enige verkeershinder. De interventie zat er na ongeveer een uur op.