Appartementsgebouw geëvacueerd na kortsluiting door waterlek

De hulpdiensten kregen zaterdagavond iets voor 21 uur een oproep voor een brand in een appartementsgebouw in de Van Haelenstraat in Koksijde. De aanwezige bewoners moesten geëvacueerd worden. Uiteindelijk bleek er geen brand te zijn.

Even voor 21 uur ging het brandalarm af in het appartementsgebouw in de Van Haelenstraat in Koksijde-Bad. Op de vijfde verdieping kon een brandgeur waargenomen worden en ging het brandalarm af. De brandweer en politie Westkust snelden ter plaatse. Er werd meteen gestart met de evacuatie maar gelukkig waren er weinig bewoners aanwezig.

Op de derde verdieping waren nog enkele wat oudere bewoners aanwezig die naar buiten moesten gaan. De brandweer ging ter plaatse op zoek naar de oorzaak maar een brand kon niet gevonden worden. Uiteindelijk bleek door een waterlek op de vijfde verdieping een kortsluiting te zijn ontstaan waardoor het alarm in werking was getreden. Verder ingrijpen was niet meer nodig en iedereen kon snel terugkeren. (JH)