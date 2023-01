Appartementsgebouw geëvacueerd na gaslek

Maandagavond werd een appartementsgebouw in Menen tijdelijk geëvacueerd, nadat er zich een gasgeur door het gebouw had verspreid. De hulpdiensten konden een gaslek identificeren en kregen de situatie snel onder controle.

Het waren de bewoners van het appartementsgebouw, gelegen op de hoek van de Poststraat en de Oude Leielaan, die de hulpdiensten rond 17:30 uur hadden verwittigd. Ze merkten op hoe de traphal naar gas rook en namen het zekere voor het onzekere. De brandweer kwam ter plaatse en besloot om het gebouw tijdelijk te ontruimen.

“Een veiligheidsmaatregel waarbij 4 mensen hun appartement moesten verlaten”, verduidelijkte de officier nadien. “Onze mensen hebben het gebouw volledig gecontroleerd en konden het lek, waar de geur van afkomstig was, net buiten het gebouw vinden. Op dit ogenblik zijn er werken aan de nutsvoorzieningen bezig en bij een van die buizen onder het trottoir is het fout gelopen. De gasgeur kon zich van op straat tot in het gebouw trekken. We namen de nodige maatregelen en de mensen van Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten.”

Na een ontruiming van een stevig uur konden de bewoners hun appartementen opnieuw binnen. Niemand raakte gewond of moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De Poststraat werd gedurende de interventie voor zowel het verkeer als voetgangers afgesloten.