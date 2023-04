Brandweer komt tussenbeide bij brand in appartementsgebouw Bredene

In Bredene heeft het zaterdagmorgen zwaar gebrand. Bij roofingwerken sloegen de vlammen over op isolatiemateriaal. Er is schade tot op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw.

De melding bij de brandweer en politie kwam om 10.30 uur binnen. De gitzwarte rookpluim was van ver te zien. Arbeiders waren zaterdagmorgen bezig met roofingwerken op het terras van residentie Silver Sands in de Ostendialaan. “Door een windstoot sloegen de vlammen over op isolatiemateriaal dat op een meter afstand lag”, vertelt een van de arbeiders. “We probeerden zelf nog te blussen, maar de vlammen waren te hevig. Ondertussen had iemand de brandweer al gebeld.”

De vlammen sloegen uiteindelijk over op de residentie. De schade is dan ook aanzienlijk. “Het appartement op de gelijkvloerse verdieping is onbewoonbaar”, vertelt luitenant Van Cleven van de Oostendse brandweer. “Door de hitte zijn de ramen gesprongen waardoor de vlammen in het appartement sloegen. Eens ter plaatse was de brand echter snel onder controle.”

Geen slachtoffers

De bewoners van het negen verdiepingen tellend gebouw moesten geëvacueerd worden, maar na een uur mochten alle bewoners, met uitzondering van die van de gelijkvloerse verdieping, hun appartement terug betreden. De terrassen van de appartementen op de eerste en tweede verdieping liepen heel wat schade op. Sporen van de brand zijn zichtbaar tot op de vijfde verdieping.

Niemand raakte gelukkig gewond. Alleen een van de arbeiders die de vlammen zelf te likf was gegaan, raakte verbrand in het gezicht. Hij kon op eigen houtje naar het ziekenhuis. Bredens schepen Erwin Feys (Vooruit) kwam als waarnemend burgemeester ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. Het gaat om een recente residentie waar de bewoners pas een tweetal jaren geleden hun appartement konden betrekken.