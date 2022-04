Appartementsblok in Deerlijk ontruimd na hevige brand, bewoner en brandweerman bevangen door rook

Donderdagavond om 21.30 uur is door een nog ongekende reden brand ontstaan in het appartementsblok ‘Narcis’ op de Bloemenwijk in Deerlijk.

Er was rookontwikkeling en er sloegen vlammen uit een appartement op het tweede en derde verdiep. Omwonenden konden alle bewoners via een afdak uit het gebouw halen.

Bevangen door rook

Eén bewoonster liep brandwonden op en werd na verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Eén bewoner en een brandweerman geraakten bevangen door de rook.

De 36 bewoners moesten allen naar het nabijgelegen ontmoetingscentrum d’Iefte, waar zij geregistreerd werden. Daar was ook slachtofferhulp aanwezig.

Het was de bedoeling dat er na een rapport van de branddeskundigen eventueel woningen konden vrijgegeven worden. Andere bewoners van de 19 appartementen konden de nacht bij familie doorbrengen en indien nodig zou de gemeentelijke sociale dienst voor opvang zorgen.

(MVD)