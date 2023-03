Appartement volledig vernield door uitslaande brand in Blankenberge

Een appartement in Blankenberge is onbewoonbaar verklaard na een uitslaande brand. De bewoners – een koppel met een kind – konden op tijd de woning verlaten. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar wordt onderzocht.

Rond 2 uur maandagnacht is brand ontstaan in een appartement in de Prinsenlaan in Blankenberge. Bij aankomst van de brandweer was de brand reeds uitslaande. De bewoners – een koppel met een kind – konden hun woonst veilig verlaten en stonden samen met de bewoners van de andere appartementen de hulpdiensten buiten op te wachten.

Onbewoonbaar

De brandweer bestreed de vlammen eerst van buitenaf om nadien de aanval van binnen in te zetten. Eens onder controle bleek de schade groot. Het appartement is dan ook onbewoonbaar. De aanpalende appartementen kon de brandweer wel vrijwaren. Al was er brandschade op één van de terrassen van een aanpalend appartement. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar wordt onderzocht. De brand zou ontstaan zijn ter hoogte van het terras al is het nog onduidelijk of het vuur binnen of buiten is ontstaan. Uiteindelijk raakte niemand gewond.