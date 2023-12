Appartement tijdelijk onbewoonbaar na brand: bewoner naar ziekenhuis

In een appartement in de Nijverheidsstraat is Roeselare is donderdagavond brand uitgebroken. De bewoner raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis, zijn woonst is tijdelijk onbewoonbaar.

De brand ontstond rond 22.45 uur in een appartement op de eerste verdieping van het gebouw. Het vuur ontstond in de woonkamer waar wat afval lag, maar de oorzaak is onduidelijk. De brand veroorzaakte vooral veel rook. De bewoner bleef bij bewustzijn maar raakte bevangen door de rook en moest naar buiten gedragen worden. Een ambulance bracht hem later naar het ziekenhuis.

Schade beperkt

Het appartement had zwaar te lijden door de vieze rook en zal professioneel gereinigd moeten worden. Tot dan is het onbewoonbaar. De schade bleef gelukkig beperkt tot het appartement waar de brand ontstond. Het appartementsgebouw ligt immers vlak tegen Vrije Basisschool Mozaïek. De andere appartementen op de eerste verdieping moesten enkel verlucht worden.

De smalle Nijverheidsstraat was volledig afgesloten tijdens de bluswerken.