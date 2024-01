Appartement onbewoonbaar nadat elektrische step vuur vat

Zaterdagmiddag rond 12.30 uur is brand ontstaan in een appartement op de Zeedijk in Knokke. In het appartement op de derde verdieping vatte een elektrische step die aan het opladen was vuur.

Toen de bewoner de brand opmerkte probeerde hij die eerst zelf nog te blussen maar raakte daarbij bevangen door de rook. De opgeroepen hulpdiensten hadden de brand in de kleine ruimte van het appartement snel onder controle.

Toch is de rook en roetschade aanzienlijk en is het appartement onbewoonbaar. De bewoner werd met verschijnselen van rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. De boven- en onderliggende appartementen leden geen schade. Tijdens de bluswerken was de Zeedijk afgesloten voor het autoverkeer.