Appartement onbewoonbaar na probleem met pelletkachel

In de Bakkersstraat in Blankenberge is vrijdagavond rond 23 uur een schouwbrand uitgebroken aan een appartement.

Dat ging met nogal wat rookontwikkeling gepaard. De schouwbrand ontstond door problemen met de pelletkachel.

Niemand raakte gewond maar omdat de elektriciteit uitgevallen was konden de bewoners niet in hun appartement blijven en werd het appartement onbewoonbaar verklaard.

De brandweer kon wel de winkel onder het appartement vrijwaren van schade.