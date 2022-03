Appartement onbewoonbaar na keukenbrand in Oostendse wijk Mariakerke

Op de derde verdieping van een appartementsgebouw in de Aartshertogstraat brak zondagavond brand uit in de keuken. Het appartement waar de brand uitbrak is daardoor tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten kregen zondagavond omstreeks 19 uur melding van een brand in de wijk Mariakerke. Het ging om een pand met drie verdiepingen met telkens een woonentiteit. Op de gelijkvloerse verdieping is er een garage. Het was op de bovenste verdieping dat er brand uitbrak. Een pan op de kookplaat lag aan de basis van de brand. Het vuur sloeg echter al snel over in de dampkap waarop de brand uitbreidde naar de keukenkasten.

Snel ter plaatse

De brandweer was snel ter plaatse. “De bewoner op de eerste verdieping was er intussen al in geslaagd om de brand te blussen”, klinkt het bij politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Er was echter sterke rookontwikkeling. De bewoners van de eerste en de derde verdieping konden naar buiten vluchten en werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De bewoners van de tweede verdieping waren op het moment van de brand niet thuis.”

Op de derde verdieping verbleven ook drie katten, waarvan maar een van hen levend terug werd gevonden. De twee andere katten zijn waarschijnlijk gevlucht via een raam aan de achtergevel. Het appartement waar de brand uitbrak is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoner kan bij familie terecht. De andere woningen konden gevrijwaard worden.

(JRO)