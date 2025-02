Appartement onbewoonbaar na keukenbrand, bewoonster naar ziekenhuis overgebracht

Donderdagmorgen rond 10.30 uur is brand uitgebroken in een gelijkvloers appartement in ‘s-Heer Boudewijnsburg in Assebroek.

De brand ontstond in de keuken achteraan in de woning. Een dame was er aan het koken toen het ter hoogte van de oven misliep. Ze werd bevangen door de rook en met intoxicatieverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht.

© JVM

© JVM

De brandweer diende zich toegang tot de gebouwen te verschaffen. Eens binnen was de brand snel onder controle. De schade in de woning is wel aanzienlijk. De woonst werd dan ook onbewoonbaar verklaard.

Door de interventie was de straat in beide richtingen voor het autoverkeer afgesloten. De politie voorzag een omleiding.