Appartement onbewoonbaar door keukenbrand

Zondagmiddag rond 16:30 is brand uitgebroken in een appartementsblok in de Boterbloemstraat in Oostkamp. De brand ontstond in de keuken van een appartement op de tweede verdieping.

De schade is aanzienlijk, de brand sloeg over naar het terras waar nogal wat brandbaar materiaal was gestapeld, waaronder houten palletten. De brandweer kon de andere appartementen vrijwaren van brandschade. Één persoon werd met rookintoxicatieverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Door de brand die accidenteel ontstond is het appartement onbewoonbaar. De bewoonster dient in een andere woning een onderkomen te vinden. (JVMA)