Appartement in Prinsenlaan Blankenberge onbewoonbaar na keukenbrand

Donderdagochtend rond 4.30 uur is brand uitgebroken in een appartement op de gelijkvloerse verdieping in de Prinsenlaan in Blankenberge.

De brand ontstond in de keuken van het appartement en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De bewoonster en haar hondje konden de woonst veilig verlaten en werden in de ambulance opgevangen.

Onbewoonbaar

De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De schade in de keuken is wel aanzienlijk. Daardoor is de woning onbewoonbaar verklaard.

De andere bewoners van de appartementen werden preventief geëvacueerd. De oorzaak van de brand dient gezocht bij een vergeten potje op het vuur. De drie poezen van de bewoonster waren danig geschrokken dat ze het op een lopen zetten.

Tijdens de interventie was de straat even afgesloten voor het autoverkeer.