Appartement in Oostende tijdelijk onbewoonbaar door brand: vermoedelijk ligt oplader aan de oorzaak

De brandweer rukte donderdagavond uit voor een brand op de derde verdieping van een appartementsgebouw in de Oostendse Vuurtorenwijk. Vermoedelijk lag een oplader aan de basis van de brand.

Kort na 22 uur kreeg de brandweer een melding van een brand in de Dokter Eduard Moreauxlaan. Het was de bewoner van het bewuste appartement op de derde verdieping zelf, die de brandweer verwittigde. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en kregen het vuur relatief snel onder controle. Toch konden ze niet verhinderen dat de hele slaapkamer in vlammen opging.

“De brand is ontstaan ter hoogte van een matras”, vertelt kapitein Dries Van der Veken, postoverste van de Oostendse brandweer. “De bewoner gaf ons meteen aan dat er iets aan het opladen was op het bed. Of een kortsluiting aan het apparaat uiteindelijk de oorzaak was, is nog niet helemaal zeker.”

Hevige rookontwikkeling

De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. “Dat is typisch voor een brandende matras”, vervolgt de brandweerkapitein. “Dat gaat steeds gepaard met heel veel rook en weinig vlammen. Toch is de schade groot, maar die bleef beperkt tot de slaapkamer. De bewoner heeft er goed aan gedaan om meteen alle deuren te sluiten zodat de brand zich niet snel kon uitbreiden.”

De bewoners van de andere appartementen moesten even het gebouw verlaten. De schade bleef beperkt tot het bewuste appartement en daarom mochten de bewoners al snel hun appartement terug in. Het appartement waar de brand uitbrak is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoner gaf aan opvang te hebben voor de komende nacht.