Appartement in Koksijde onbewoonbaar na nachtelijke brand: “Bewoonster en vier bovenburen konden pand tijdig verlaten”

De brandweer moest in de nacht van dinsdag op woensdag uitrukken voor een appartementsbrand in Koksijde, de tweede in een paar dagen in de kustgemeente.

“Brandweer Westhoek werd om 4.31 uur opgeroepen voor een brand in een appartement”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. De brand situeerde zich op een eerste verdieping in de St-Idesbaldusstraat, die parallel loopt met de Zeedijk in Koksijde.

“Bij aankomst trof de brandweer een brand in een woonkamer aan. Deze was snel onder controle, maar vernielde de volledige woonkamer”, aldus Louagie. “De bewoonster en vier bovenburen konden het pand tijdig verlaten. De vrouw werd ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis.”

Tweede zware brand in paar dagen tijd in Koksijde

Het is al het tweede appartement in enkele dagen dat onbewoonbaar is door brand: afgelopen maandagnamiddag werd de nabijgelegen drukke Zeelaan een tijdlang afgesloten voor een brandweerinterventie aan een appartementsgebouw, waar een badkamerbrand ontstond op de vijfde verdieping. (TP)