Appartement boven bekende modezaak in Aartrijke onbewoonbaar na brand

Maandagmiddag even voor 14 uur is brand uitgebroken in een appartement boven de bekende modezaak A-mode in de Bruggestraat in Aartrijke, deelgemeente van Zedelgem. De brand zou ontstaan zijn buiten de woning op het terras, net boven de ingang van de modewinkel.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al over de reling van het terras. Op het ogenblik van de brand waren de bewoners niet aanwezig in hun woning. Twee honden konden bevrijd worden maar twee poezen worden nog vermist. De schade in het appartement zelf valt al bij al mee. Maar desondanks is de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaard door de rook- en waterschade.

Ook de winkel liep ter hoogte van de ingang water en rookschade op. De winkel blijft dan ook tot nader order dicht. Tijdens de bluswerken was de Bruggestraat afgesloten voor alle verkeer. Burgemeester Annick Vermeulen kwam ter plaatse om de getroffen bewoners bij te staan.