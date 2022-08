De brandweer werd maandagmiddag omstreeks 16.45 uur opgeroepen naar de Palfreniersstraat in Rumbeke. Daar was een probleem ontstaan in een vrijstaande woning.

Door een kortsluiting in de dampkap ontstond er een klein brandje. De situatie was heel snel onder controle. De brandweer moest uiteindelijk nauwelijks tussenkomen. De schade bleef dan ook beperkt.