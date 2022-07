Alle bejaarde bewoners geëvacueerd na brand in assistentiewoningen in Brugge

Dinsdagavond ontstond brand in assistentiewoningen langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden alle bewoners tijdig evacueren. De brand is ondertussen onder controle. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Een brandweerman en en politeman raakten gewond en moesten in het ziekenhuis opgenomen worden.

Omstreeks 21.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd naar aanleiding van een brand in assistentiewoningen langs de Blankenbergse Steenweg. Agenten en brandweerlui slaagden erin alle 21 bewoners tijdig te evacueren. Eén bewoner werd afgevoerd met tekenen van een CO-vergiftiging. Ook één hulpverlener werd overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Rond 22.15 uur had de brandweer de brand onder controle. Over de precieze oorzaak van de brand is op dit moment nog niets geweten. Voorlopig blijft een deel van de Blankenbergse Steenweg afgesloten voor alle verkeer.

Opvangcentrum

Naar aanleiding van de brand werd het medisch rampenplan opgestart. De bewoners van de assistentiewoningen werden overgebracht naar een opvangcentrum in de buurt, waar psychosociale hulpverleners hen opvangen.

Het medisch rampenplan werd afgekondigd na de brand. © JVM

“Samen met de hulpverleners nemen we zelf contact op met de families van de bewoners. We zorgen ervoor dat iedere bewoner terecht kan bij familie, in een andere zorginstelling in de omgeving of in een ziekenhuis in de regio”, zegt waarnemend burgemeester Minou Esquenet.

Volgens Lien Depoorter, woordvoerder van de Brugse politie, moesten één brandweerman en één politieman ter observatie opgenomen worden in het ziekenhuis. Zij werden bevangen door de rook. Eén flat heeft zware brandschade, de rest van de woningen hebben vooral water- en rookschade. De precieze oorzaak van de brand is nog onbekend.

Bekijk hier het filmpje over de brand: brand in assistentiewoningen