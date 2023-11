Alerte grootmoeder merkt tijdig beginnende brand aan zetel op

Een alerte grootmoeder kon woensdagochtend vroeg erger voorkomen bij een beginnende brand in een woonkamer van een appartementsgebouw in Oostduinkerke. De achterzijde van een zetel was er beginnen branden maar dankzij haar scherpe neus werd de vrouw tijdig wakker.

De vrouw verblijft met haar partner en de kleinkinderen momenteel in een flat van een appartementsgebouw in de Jaquetlaan in Oostduinkerke. Rond 5.40 uur werd de vrouw wakker omdat ze een lichte brandgeur gewaar werd. Ze ging kijken in de woonkamer en merkte de beginnende brand op. Omdat het een appartementsgebouw met verschillende verdiepingen betrof, die bovendien door de vakantieperiode volzet is, werden na de noodoproep heel wat brandweermanschappen opgeroepen. Zo kwamen posten Nieuwpoort, Oostduinkerke en Koksijde ter plaatse.

“Uiteindelijk bleek dat niet echt nodig te zijn, gelukkig maar”, zegt brandweerluitenant Marc Villé. “Het ging om een lederen zetel die door de spelende kinderen naar achteren werd geduwd maar daar kwam het tegen een warmtestraler terecht. Door het blijven branden van die warmtestraler begon de achterzijde van de zetel wat te smeulen. De vrouw merkte dat tijdig op dankzij haar scherpe neus. Meer dan de zetel verplaatsen en alles koelen hoefden we niet te doen.” Dankzij de snelle reactie van de vrouw was ook het brandalarm nog niet in werking getreden en hoefde er niemand in het gebouw geëvacueerd te worden. (JH)