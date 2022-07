Alerte getuige voorkomt erger bij brandende houtstapel in bijgebouw op landweg in Koekelare

Dankzij een alerte getuige kon woensdagnacht erger vermeden worden bij een brand in een bijgebouw van een woning op een landweg in Zande (Koekelare). Die had vlammen gezien in de verte en belde de hulpdiensten. Zij konden tijdig ingrijpen.

Rond 23 uur belde de getuige naar de hulpdiensten nadat hij vlammen had gezien in de verte. Die lokaliseerde hij ter hoogte van een garage in de Speersweg in Zande. Dat is een lange smalle landweg tussen Koekelare en Zande. Verschillende brandweerposten en de politie reden ter plaatse maar moesten even zoeken om de juiste locatie te vinden.

Houtstapel

Het huis werd uiteindelijk wel gevonden. Er bleek een houtstapel in brand te staan in een houten bijgebouw van de woning. De bewoner, een 82-jarige man, had zelf niets opgemerkt en schrok toen de brandweer aan kwam. Zij konden het vuur gelukkig snel doven.

Er is wel behoorlijk veel schade aan het bijgebouw maar er vielen geen gewonden. De brand heeft een accidentele oorzaak.

(JH)