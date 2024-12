Alerte buren kunnen erger voorkomen bij brand in Sint-Baafs-Vijve, woning tijdelijk onbewoonbaar

Een brand bracht zaterdagmiddag heel wat schade aan de woning van Geert Degraeve langs de Willem Bouvier Cartonstraat in Sint-Baafs-Vijve aan. Een palletkachel was de boosdoener. “Die had ik nochtans vrijdagavond al gedoofd. Gelukkig reageerden de buren erg alert, want dit kon nog veel erger afgelopen zijn”, aldus de bewoner.

Geert Degraeve, werkzaam bij stad Waregem, was zaterdagochtend vroeg vertrokken naar zijn werk. Zaterdagmiddag werd hij omstreeks 12.20 uur echter opgebeld omdat er brand was uitgebroken in zijn woning langs de Willem Bouvier Cartonstraat in Sint-Baafs-Vijve.

Buren hadden even voordien rook in hun eigen aanpalend huis opgemerkt en sloegen alarm. De brandweer werd opgeroepen en snelde ter plaatse. Bij aankomst was er al een hevige rookontwikkeling.

De brandweer verwijderde de voordeur om snel binnen te kunnen. Eens binnen kreeg men het vuur snel onder controle waardoor de brand beperkt bleef tot het voorste deel van de woning.

Vals plafond

Oorzaak van de brand is een palletkachel. “Ik had gisterenavond omstreeks 23:00 uur het vuur gedoofd”, aldus Geert. Aan de palletkachel was een buis verbonden die via het houten vals plafond naar boven liep. De brand ontstond tussen het houten plafond en de betonnen gewelven er boven.

“De kans is dus groot dat er daar al heel lang iets aan het smeulen was”, aldus Geert. Hij stelde zaterdagmiddag de schade vast. Die is aanzienlijk. Zo is het vals plafond helemaal verwoest. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.

Opgevangen door familie

Geert, die alleen in de rijwoning woont, werd zaterdagmiddag onmiddellijk opgevangen door zijn familie. Onder andere zijn zoon en dochter kwamen ter plaatse. “Ik kan de komende dagen bij mijn dochter terecht in Ooigem. Het belangrijkste is dat ik in de toekomst kan terugkeren naar hier. Dit kon namelijk nog veel erger afgelopen zijn. Niet enkel voor mijn woning, maar ook voor de mensen hier naast.”

De brandweer bleef zaterdagmiddag lang ter plaatse. Niet enkel in het huis van Geert was er werk. In de twee aanpalende woningen was er bij het uitbreken van de brand rookontwikkeling. Beiden woningen werden dan ook geventileerd.

(BF)