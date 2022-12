Alerte bewoonster Erna voorkomt ramp in residentie Boucherie in Oostende

Erna Jonckheere, die op de vijfde verdieping van residentie Boucherie aan het Marie-Joséplein in Oostende woont, heeft op tweede kerstdag een ramp voorkomen door haar kordaat optreden.

“Ik merkte dat er geen elektriciteit meer was in mijn appartement”, vertelt Erna. “Er was ook een rookgeur aanwezig. Ik heb toen om 10 minuten na middernacht de brandweer gebeld en ook syndicus Andrew Lievens van agence Dermul.”

Kettingzaag

Andrew Lievens gaat verder. “In een mum van tijd was de brandweer ter plaatse. Die hebben een kettingzaag moeten gebruiken om toegang te krijgen tot de garages waarvan de ingang in de Sint Sebastiaan ligt. Het gat in de garagepoort is er stille getuige van (zie foto).

“Er was een sterke zwarte rook aanwezig toen de spuitgasten de garagepoort openden. Ik heb toen, samen met de brandweer, een sweeping van het gebouw gedaan. Een 20-tal bewoners werden tijdelijk ondergebracht in het Mercure Hotel in de Leopold II laan.”

“Maandagmorgen zijn de diensten van Fluvius aangekomen om de mensen weer te voorzien van elektriciteit”

“De brand is ontstaan in de privatieve tellerkast door kortsluiting”, aldus de syndicus. “Er is een ravage aan alle elektriciteitsvoorzieningen in het gebouw. Maandagmorgen zijn de diensten van Fluvius aangekomen om de mensen weer te voorzien van elektriciteit. Ook onze elektricien en loodgieter kwamen langs. Er was een perfecte coördinatie met de brandweer en ik probeer zo goed als mogelijk te communiceren met de bewoners.”

Geen gewonden

Door de snelle evacuatie zijn geen gewonden gevallen. In residentie Boucherie huizen een 45-tal bewoners. Het gebouw staat er van begin de jaren 2000. Door het gebrek aan elektriciteit zijn de handelszaken op het gelijkvloers tijdelijk gesloten. Kwaad opzet wordt uitgesloten.

Andrew Lievens prees maandagmiddag het kordate optreden van Erna, die zo een ramp heeft voorkomen. (PM)