Alerte bewoners verhinderen woningbrand in Kortrijk

Even opschudding in de Loncinstraat toen de brandweer maandagnacht massaal ter plaatse kwam. Een melding van een woningbrand plaatste de hulpdiensten in opperste staat van paraatheid, al kreeg men de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Het waren de bewoners van de woning, een statig herenhuis, die de alarmcentrale zelf opbelden. “Er waren die dag werken geweest aan het dak en er werd met roofing gewerkt”, liet de brandweerofficier ter plaatse optekenen. “In de namiddag merkten de bewoners al op dat er een lichte brandgeur in de woning aanwezig was maar dit linkten ze aan de werken. De geur bleef echter aanwezig en in de late avond merkten ze ook rook op in de woning. Ze belden de hulpdiensten waarop wij geen enkel risico namen.”

Eenmaal ter plaatse bleek dat er van een daadwerkelijke brand geen sprake was, al hebben de bewoners dankzij hun alerte houding veel erger vermeden. “Een van de steunbalken was oververhit geraakt, een gevolg van de werken”, sloot de officier af. “Bij onze aankomst was er al een serieus stuk van die balk verkoold maar we konden de situatie tijdig afkoelen. Hadden de bewoners hier niet op gereageerd, dan kon de volledige dakstructuur in brand zijn geschoten.”

Niemand raakte gewond en door het late uur was er eveneens geen sprake van verkeershinder.