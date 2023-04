Alain (70) uit Koekelare voorkomt zelf veel erger bij keukenbrand: “Mijn tip? Zorg dat je altijd voorbereid bent!”

Dankzij zijn snelle optreden kon de 70-jarige Alain Debruyne uit Koekelare zondagavond veel erger voorkomen bij een keukenbrand bij hem thuis. Toen de dampkap en daarna de kookpannen in brand vlogen, aarzelde Alain geen moment. “Ik ben altijd voorzienig en heb een blusdeken liggen in de keuken. In de garage staan twee blusapparaten. Zo kon ik de uitbreiding voorkomen tot de brandweer langskwam. Het is mijn tip voor iedereen.” Toch is de schade in de keuken nog aanzienlijk.

Het was zondagavond even voor 20 uur toen Alain en zijn vrouw Sonja in hun keuken zaten. Het koppel woont in de Verreweidestraat in De Mokker in Koekelare. Sonja was bezig met koken en zat wat met haar man Alain te keuvelen aan de keukentafel terwijl het eten nog opstond. Opeens werden ze opgeschrikt door grote vlammen die uit de dampkap kwamen. Ondanks de hevige vlammen aarzelde Alain zelf geen seconde.

Blusdeken

“Ik zag hoe de vlammen uit de dampkap kwamen waarna brandende stukken meteen naar beneden vielen in de kookpot en kookpan”, vertelt Alain. “Die vlogen op hun beurt in vlam. Gelukkig wist ik wel hoe je een kookpan nooit mag blussen met water door het aanwezige vet. En in onze keuken hebben we altijd een blusdeken liggen.”

“De schnitzel met boontjes mochten we in de vuilbak gooien”

“Ik hecht veel belang aan zo’n dingen. Voorzienig zijn zodat je zelf de meeste ellende kan oplossen, dat is mijn tip voor iedereen. Dus legde ik de blusdeken over het fornuis maar vanuit de dampkap bleef vuur komen. In de garage heb ik voor de veiligheid ook altijd twee brandblustoestellen staan. Terwijl Sonja de brandweer belde, spoot ik die helemaal leeg op de dampkap en het fornuis. Daardoor kon ik de meeste brand tegenhouden en in ieder geval verhinderen dat het nog meer uitbreiding zou nemen. Maar dan nog bleef rook en wat vuur uit de dampkap komen. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en namen zij over.”

Schnitzel in vuilnisbak

Ondanks het snelle optreden van zowel Alain als de brandweer is de schade in de keuken toch aanzienlijk. “De dampkap en een stuk van het plafond brandde weg. Het fornuis is beschadigd, de marmer is aangetast en alles zit onder het roet. We moeten wachten op de verzekering om alles te poetsen en te kijken of er nog meer schade is.” In het huis hing ook een sterke brandlucht, maar het koppel kon toch zelf thuis slapen. “En ook mijn eten was enkel nog goed voor de vuilnisbak”, vult Sonja aan. “Boontjes met schnitzel. Alles pikzwart. We hebben het weggegooid en eerlijk: onze honger was toch al over na de brand.” (JH)