Afzuiginstallatie van restaurant vat vuur

Even over 16 uur woensdagmiddag is brand uitgebroken aan de afzuigkap van een restaurant in de Kustlaan in Knokke-Heist.

Het restaurant was op de middag open maar was na de middagshift toen het brandalarm in werking trad gesloten. Het aanwezige personeel verwittigden meteen de brandweer. Die had de brand snel onder controle en kon erger vermijden. Omdat de afzuigkap door een gemeenschappelijke schacht van de bovenliggende appartementen loopt diende de brandweer ook in alle appartementen op mogelijke schade en of smeulende resten te controleren.

Dat liep niet van een leien dakje omdat de meeste bewoners niet thuis waren en de brandweer dus geen toegang had tot de appartementen. Dus werd de syndicus erbij gehaald. Die opende alle appartementen zodat de brandweer de nodige controles kon uitvoeren. Al die tijd bleef de Kustlaan voor het autoverkeer afgesloten. De schade in de keuken bleef beperkt, al is het niet zeker wanneer het restaurant opnieuw klanten kan ontvangen. Niemand raakte gewond.