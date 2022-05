Afvalverbranding loopt uit de hand in Oedelem

Even over 16.00 uur maandagmiddag liep bij de brandweer een melding binnen van een woningbrand langs de Bruggestraat in Oedelem Beernem.



Eens aangekomen was er van een woningbrand geen sprake. Wel was een afvalverbranding stevig uit de hand gelopen. De rookpluim was niet min.

De brandweer diende water van een hydran aan de Bruggestraat aan te leggen om de smeulende afvalbrand te kunnen blussen. Niemand raakte gewond.

(JVMA)