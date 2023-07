Afvalcontainer vat vuur achteraan schrijnwerkerij in Bulskamp te Veurne

Bij een nachtelijke brand in een afvalcontainer van een schrijnwerkerij in Bulskamp werd afgelopen nacht veel erger voorkomen. En dat dankzij een alerte buur, de eigenaar en de brandweer.

Ondanks het nachtelijke uur merkte een opmerkzame buur rond 1.20 uur op dat er iets niet pluis was. Hij merkte een rookpluim op die opsteeg achteraan het terrein van een schrijnwerkerij in de Beauvoordestraat in het centrum van Bulskamp, nabij Veurne. De man belde zelf al aan bij de eigenaar maar kreeg geen gehoor. Hij vermoedde dat er achteraan hout in brand stond. Daarop belde hij de hulpdiensten.

De brandweer reed meteen naar de schrijnwerkerij en bij hun aankomst bleek het om een houtafvalcontainer te gaan die in brand stond achteraan het atelier buiten. Vermoedelijk ging het om zelfontbranding. De eigenaar was intussen zelf al gestart met de bluswerken waarna de brandweer overnam. Alles was uiteindelijk snel onder controle. Zo werd wel erger voorkomen. Iedereen kon daarna terugkeren. (Jelle Houwen)